شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يقترب من التواجد فى القائمة النهائية للمنتخب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن البرتغالي روي فيتوريا حسم مصير عبد الله السعيد بالتواجد في القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار الشهر المقبل.

وكان لتواجد السعيد في القائمة الأولية صدى واسعا خاصة أن اللاعب سبق واعلن اعتزاله اللعب الدولي، لكن فيتوريا يبدو مقتنعًا بقدرات السعيد ومُصمم على تواجده بأمم أفريقيا.

على صعيد متصل ، كشف "كاف"، عن قائمة منتخب مصر المبدئية التي تضم 55 لاعبا المشاركة في أمم إفريقيا، وسيتم تقليص قائمة منتخب مصر إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية التي من حقها خوض مباريات المنتخب في المجموعة التي تضم الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.