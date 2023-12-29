شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تغيير نظام السوبر المصرى فى النسخ المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر في اتحاد الكرة نية المجلس لتغيير شكل السوبر المصري الرباعي الذى لعبت النسخة الأولى منه في الإمارات، وانتهت أمس بين الأهلي ومودرن فيوتشر، خاصة بعد الأصوات التي طالبت بتغيير نظام البطولة على خلفية غياب الجماهير عن مباراة فيوتشر وبيراميدز في نصف النهائي.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات. انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

وحاول البعض التقليل من تواجد الأندية غير الجماهير في بطولة كبيرة مثل السوبر، تجرى أحداثها خارج الأرض، ما يعنى غياب الجماهير عن التواجد وهو ما اضطر اتحاد الكرة في المقام الأول لإقامة الحدث الكروي بالإمارات لضمان تواجد الجماهير.

وأوضح المصدر أن بطولة السوبر تم توقيع عقودها لمدة أربعة مواسم، ولا يملك اتحاد الكرة تغيير مسماها أو نظامها، بينما يمكن تغيير قيمة جوائزها بالاتفاق مع الرعاة والشركاء في البطولة.

وأقيمت بطولة السوبر لأول مرة من أربعة فرق في الإمارات بالفترة من 24 حتى 28 ديسمبر الجاري، وشارك الأهلي وسيراميكا ومودرن فيوتشر وبيراميدز، وتأهل فيها الأهلي وفيوتشر للنهائي بينما لعب بيراميدز وسيراميكا على المركز الثالث.