شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2023.. سيراميكا يتوج بكأس رابطة الأندية ويشارك في السوبر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عام 2023 مميزا لفريق سيراميكا بعدما حصل على أول لقب في تاريخه، كما شارك في بطولة كأس السوبر المحلى لأول مرة في تاريخه بعد تطبيق النظام الجديد.

بدأ سيراميكا عام 2023 تحت القيادة الفنية للتونسي معين شعباني الذي رحل في 21 مايو الماضي، ليتولى حلمي طولان مهمة تدريب الفريق قبل رحيله، وتعيين أيمن الرمادى في بداية الموسم الحالي.

صفقات سيراميكا الشتوية

ضم سيراميكا صفقات قوية في الانتقالات الشتوية جاءت كالتالى: محمد عنتر "جناح" المصري البورسعيدي لمدة موسمين ونصف الموسم، النيجيري إبراهيم أيولا "مهاجم" لمدة 3 مواسم، الإيفواري كونستانت وايو "وسط ملعب" لمدة 3 مواسم، مروان صحراوي "مدافع" الإسماعيلي وإنبي السابق، إعارة حتى نهاية الموسم الحالي وقابل للتفعيل لمدة موسمين إضافيين.

وأنهى سيراميكا الدورى المصرى في الموسم الماضي في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، بعد صراع قوى للهروب من الهبوط والذى تحقق له قبل نهاية البطولة بمباراة واحدة.

لقب كأس رابطة الأندية

فى 22 يوليو 2023 توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا بلقب كأس الرابطة بعدما تغلب على نظيره المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ليتوج بأول بطولة في تاريخه.

وبهذا اللقب تأهل فريق سيراميكا لخوض بطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخه، بعد تغيير نظامه بمشاركة 4 أندية في البطولة، بجانب الأهلى وبيراميدز وفيوتشر.

الصفقات الصيفية

ضم نادي سيراميكا 11 لاعبا في الانتقالات الصيفية هم النيجيري صديق أوجولا لاعب نادي سموحة وثنائي النادي الأهلي سعد الدين سمير وأحمد القندوسي، وعلاء يحيي لاعب نادي لافيينا وأحمد دعدور حارس بيراميدز وإسلام المزين قادما من المصري البورسعيدي والأوغندي إيريك كامبالي مهاجم فريق المريخ السوداني وحسين حسني لاعب بورتو السويس وأحمد بلحاج لاعب أسوان وتمت إعارته للجونة ومحمد رضا لاعب الأهلي وتمت إعارته للقناة.

السوبر المحلى

خاض كأس السوبر المحلى لأول مرة المقامة في الإمارات، وسقط أمام الأهلي بهدف نظيف، ويلعب على المركز الثالث أمام بيراميدز.