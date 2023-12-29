شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر شبابه فى وديات الإمارات شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر الجهاز الفني لفريق الزمالك مجموعة من اللاعبين الشباب في وديات الإمارات المقرر إقامتها في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر من خلال بطولتين وبمشاركة 6 فرق هم الوحدة الإماراتى والاتفاق السعودى وام صلال القطرى في البطولة الأولى وووهان الصينى وأهلى جدة السعودى والرجاء المغربى في البطولة الثانية.

ويرغب معتمد جمال المدير الفني للزمالك في الوقوف على مستوى اللاعبين الشباب، للاطمئنان على مستواهم تمهيداً لضمهم للفريق الأول والاستعانة بهم في الفترة المقبلة وحتى يكونوا نواة للفريق، في ظل الأزمة المالية التي يعانى منها النادى حالياً.

ويستعد الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

وينافس الزمالك 6 فريق في وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة في البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

ويشارك الزمالك في الدورة الثانى والتى ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير المقبل، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودي.

ويرسم معتمد جمال خلال اليومين المقبلين خطة معسكرى الإمارات الذين يخوضهما الفريق فى يناير، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهما بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الدولى التى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

ويمنح الجهاز الفني للزمالك فرصة للبدلاء للمشاركة في معسكرى الإمارات بيناير ومنهم حاتم سكر ،عبد الله جمعة،البنينى سامسون أكينيولا، معاذ علاء، أحمد زكي،وبعض اللاعبين الشباب لانتقاء أفضل العناصر.