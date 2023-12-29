شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود محارب وفتح الله وفريد شوقى فى مباراة زد إف سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود الثلاثى محمد فتح الله وإسلام محارب وفريد شوقى فى مباراة زد إف سى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب إسلام محارب وفريد شوقى عن مباراة سموحة الأخيرة بالدوري بسبب الإيقاف بعد تعرضهما للطرد فى مباراة المقاولون العرب التى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف، كما غاب محمد فتح الله عن مباراة سموحة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون.

ويستعد الطلائع لمواجهة زد إف سى المقرر لها السابعة مساء غد السبت باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركزالتاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 9.

وعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات زد اف سى الأخيرة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة للدوري.