على مدار 12 ساعة.. عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد «مكانك» ويتصدر السوشيال ميديا

الشارقة - اميمة ياسر -

طرح المطرب الكبير عمرو دياب، أمس الخميس، أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، وعددها 12 أغنية على مدار اليوم، بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق "أنغامي" في تجربة جديدة وفريدة من نوعها في طرح الألبومات.

وعلى مدار يوم أمس الخميس، طرح "الهضبة" 12 أغنية من ألبومه الجديد "مكانك"، وهي كالتالي:

«بيوحشنا»

كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس

«سلامك وصلي»

كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم

«معرفش حد بالاسم ده»

كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم

«ظبط مودها»

كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي

«واخدين راحتهم»

كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم.

«مكانك»

كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم

«ياقمر»

كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبدالمنعم

«لوحدنا»

كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي

«الكلام ليك أنت»

كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي

«ما تتعوضش بحد»

كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي

«مابتغيبش»

كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم

«المعنويات مرتفعة»

كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم

وبعد طرح أغنيات الألبوم، تصدر عمرو دياب تريندات السوشيال ميديا، خاصة موقع "إكس" و"فيس بوك"، بالإضافة إلى تريند محرك البحث "جوجل".