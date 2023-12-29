رضا عبدالعال عن إمام عاشور: وشه نحس على الأهلي وتمثال عجوة هيسيح بعد 3 أشهر

الشارقة - اميمة ياسر -

علق رضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، على التصريحات التي أدلى بها إمام عاشور، بعد فوز فريقه الأهلي على فيوتشر مساء أمس الخميس في نهائي السوبر المصري.

وكان الأهلي قد حقق فوزا دراميا على فيوتشر برباعية مقابل هدفين، في مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والتي أقيمت بدولة الإمارات.

وعقب انتهاء المباراة، قال عاشور في تصريحات لـ "أون تايم سبورتس": "سعيد جدًا وأشكر اللاعبين الرجال والجمهور العظيم والجهاز الفني، واعتدت منذ انضمامي للأهلي أنه إذا ضاعت بطولة يأتي بدلًا منها 10".

وأضاف "عاشور": "أريد أن أقول رسالة للشامتين، اهدأوا قليلًا، أنا لا أتابع وأركز في عملي فقط، ولو نظام الأهلي يسمح لكنت رددت على شخص (هجاص) يطلق أي تصريحات، وأريد أن أقول له هذه أول بطولة لي مع الأهلي وحصلت على المركز الثالث في كأس العالم للأندية".

من جانبه، قال رضا عبد العال في تصريحات لقناة "TEN" عن إمام عاشور: "طفل لا يعرف أي شىء، (كلها ثلاثة أشهر واللي عاملينه تمثال من العجوة أو العسل هيسيح، هذه زهوة الانضمام من الزمالك، الذي لعبته في الأهلي ورجعته بظهري بتاريخه كله اللي جاي واللي راح)".

وأضاف "عبدالعال: "إمام عاشور وجهه نحس على الأهلي منذ انضمامه لصفوف الفريق"، متابعا: "الأهلي فقد بطولتين هما أسهل بطولتين في تاريخه واليوم كان سيفقد الثالثة، لولا ربنا والجماهير المتواجدة في الملعب".

وختم رضا عبدالعال تصريحاته بالقول: "يقول أول بطولة لي مع الأهلي، أنت تواجه فيوتشر وتم إحراجك، كل جماهير الأهلي بما فيهم كولر واللاعبين المتواجدين في الملعب كانوا واضعين أيديهم على قلوبهم".