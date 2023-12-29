الأهلي يقترب من حسم صفقة الفلسطيني أبو علي (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي صاحب الجنسية الدنماركية صاحب الـ24 عاما الذي نال متابعة إدارة القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية دنماركية عن رغبة الأهلي في ضم وسام أبوعلي خلال شهر يناير المقبل بعدما استقرت إدارة القلعة الحمراء على تقديم عرض رسمي قيمته تصل إلى 1.5 مليون دولار لحسم الصفقة.

وسجل اللاعب 10 أهداف في 16 مباراة خاضها مع فريقه الحالي سيريوس السويدي وسيتم قيده كلاعب محلي حال اكتمال الصفقة بشكل رسمي.

في المقابل ، اقترب صلاح محسن مهاجم الفريق من الرحيل خلال الانتقالات الشتوية بعدما تلقى عدة عروض من أندية مودرن فيوتشر والبنك الأهلي وزد بشكل شفوي.

وأبدى صلاح محسن رغبته في الرحيل خاصة أنه لم ينل قناعة مدربه كولر وأصبح خارج الحسابات تماماً لدرجة أن كولر يشرك طاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة على حسابه.