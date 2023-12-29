الأهلي ينتظر موقف كولر من عودة القندوسي في يناير

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب مسؤولو الأهلي قرار كولر بشأن قطع إعارة اللاعب الجزائري أحمد قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا في شهر يناير المقبل ، خاصة بعد تألق اللاعب بشكل لافت في الفترة الأخيرة بالدوري.

وعرض مسؤولو الأهلي فكرة عودة قندوسي مرة أخرى خاصة في ظل التفاوض مع نادي قطر القطري بشأن رحيل المالي أليو ديانج نجم خط الوسط في الانتقالات الشتوية.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعاً مع كولر خلال الساعات القادمة من أجل رسم ملامح الفترة القادمة بما فيها ملف التدعيمات الشتوية والراحلين بجانب الاستعداد خلال فترة توقف الدوري بعد الانسحاب من كأس الرابطة.

يذكر أن الأهلي نجح في حصد لقب بطولة السوبر المصري للمرة 14 في تاريخ بعد فوزه على مودرن فيوتشر مساء أمس برباعية مقابل هدفين.