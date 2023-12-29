محمد صبحي يطلب تجديد عقده مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رغبته في التجديد، رافضًا فكرة الرحيل، رغم قرار مجلس الإدارة بعرضه للبيع مع زميله مصطفى الزناري، على خلفية الخروج من معسكر الفريق بدون إذن قبل لقاء زد، ومعهم أحمد فتوح، الذي اعتذر وتم رفع الإيقاف عنه، وجدد عقده لمدة 3 مواسم، بعد تلبية مطالبه بالحصول فى الموسم على ١٥ مليون جنيه، وحصوله على متأخرات بلغت ٨ ملايين جنيه، بعد أن احتسب الموسم الحالي من ضمن المواسم الثلاثة وبنفس القيمة المالية.



وينتظر معتمد جمال، المدير الفني المؤقت، قرار مجلس الإدارة بشأن عودة صبحى ومصطفى الزناري إلى التدريبات الجماعية، خصوصًا أنه لم يتم حتى الآن إلغاء قرار عرضهما للبيع.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية أمس، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين ولمدة أسبوع، بعد تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا التى كان مقررًا إقامتها يوم ٢ يناير المقبل.