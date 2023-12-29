الأهلي يعلن تفاصيل إصابة عمرو زهران مع المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة عمرو زهران نجم الفريق الأول لكرة اسللة خلال مشاركته مع منتخب مصر في منافسات البطولة العربية.

وخضع عمرو زهران لفحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي، أثبتت إصابته ‏بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في البطولة العربية.‏

وتلقى الجهاز الطبي للنادي تقارير من نظيره في المنتخب الوطني، تفيد بإصابة زهران بقطع في الرباط الصليبي، وقطع في ‏الغضروف.‏

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة القادمة، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.‏

وكان زهران قد تعرض للإصابة في مباراة مصر والكويت بعدما سجل نقطتين للفراعنة على طريقة "دانك" في سلة منتخب الكويت، ليسقط بعدها على الأرض.