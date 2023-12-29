ياسر قمر رئيساً للجنة العليا وحسن عابد مديراً لبطولة المنطقة الخامسة للطائرة بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر تشكيل اللجنة العليًا المنظمة لبطولة تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد كلا من ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي برئاسة اللجنة العليا للبطولة وتكليف حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد مديراً للبطولة .

و من المقرر أن تستضيف مصر التصفيات ” رجال وسيدات” بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا و بروندي وأوغندا وإثيوبيا بالاضافة للمنتخب المصري المستضيف للبطولة المحدد موعدها في الفترة من 22 إلى 29 يناير 2024 .

و تقام دورة الألعاب الإفريقية 2023 في العاصمة الغانية أكرا ، خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

جدير بالذكر أن منتخب مصر توج هذا العام ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال على حساب المنتخب الجزائري وهي البطولة التي استضافتها مصر، فيما حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة للسيدات المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره الكيني في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للسيدات التي أقيمت في الكاميرون.