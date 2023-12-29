موعد مباراة شباب الأهلي والشارقة في كأس السوبر الإماراتي .. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب استاد آل مكتوب بنادي النصر لمتابعة مباراة كأس السوبر الإماراتي بين فريقي شباب الأهلي والشارقة.

يدخل فريق الشارقة “حامل اللقب” بحثاً عنه حصد بطولته الرابعة لكأس السوبر بعد تتويجه باللقب أعوام 1993 و 2019 و 2022.

في المقابل تحظى المباراة بأهميةى تاريخية لدى فريق شباب الأهلي الذي يسعى لفض الإشتباك مع العين وحصد البطولة السادسة له عبر تاريخه لينفرد بكونه الأكثر تحقيقاً لهذا اللقب.

وعلق كوزمين أولاريا المدير الفني لفريق الشارقة على المباراة قائلا: “ الفوز بمثل هذه المباريات الصعبة أمام منافس قوي يمتلك سرعات كبيرة يتطلب الكثير من التضحية والعمل الجماعي داخل الملعب ”.

وأضاف: “ لدينا الكثير من اللاعبين المصابين لكنني أثق أن لاعبي الشارقة يعرفون أهمية التتويج بكأس السوبر”.

على الجانب الآخر قال ماركو نيكوليتش المدير الفني لشباب الأهلي: “ سعيد للغاية بالتواجد في هذه المباراة الكبيرة وتفصلنا 90 دقيقة فقط عن التتويج باللقب/ يمكنني أن أرى الكأس أمامي الآن ”.

وأكمل: “ مباراة السوبر تختلف بشكل كبير عن مباريات بطولة الدوري، سنلعب بروح قتالية عالية من أجل حسم اللقب لصالحنا ”.

موعد مباراة السوبر الإماراتي بين الشارقة وشباب الأهلي

تنطلق مباراة كأس السوبر الإماراتي بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة بينما يكون موعد اللقاء في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإماراتي بين الشارقة وشباب الأهلي

تنقل مباراة كأس السوبر الإماراتي بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي عبر قنوات أبوظبي الرياضية والشارقة الرياضية ودبي الرياضية.