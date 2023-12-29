عماد متعب يعلق على إمكانية توليه رئاسة الاهلي

علق عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق على إمكانية دخول انتخابات النادي الاهلي المقبلة على مقعد الرئيس لخلافة محمود الخطيب.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية” شرف كبير لي بالطبع ولكن في هذا الوقت بالتأكيد ليس لدي خطط لتولي هذا المنصب”.

وشدد في حديثه” إذا كان مؤهل بأي وقت والوقت المناسب فقد ينظر في إمكانية تولي رئاسة النادي. ولكن حتى الآن، فإن ذلك ليس خيارًا أفكر فيه”.

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ومن جهة أخرى تمكن فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي من تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره نادي مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الخميس على ملعب “محمد بن زايد” في نهائي السوبر المصري.

وحصد المارد الأحمر مؤخرًا الميدالية البرونزية على حساب نادي أوراوا الياباني بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية.