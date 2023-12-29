أول رد رسمي من الاهلي على التعاقد مع وسام أبو علي

حسم عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي الجدل المثار حول اقتراب القلعة الحمراء من الحصول على خدمات اللاعب وسام أبو علي المحترف الفلسطيني في الدوري السويدي.

وارتبط اسم وسام أبو علي بشدة بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب تقدم المارد الأحمر بعرض رسمي إلى ناديه للظفر بخدماته.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية” لن أعلق على هذا الأمر ولا أكشف عن أي أمور حاليا تخص الصفقات، ومن كثرة الكلام على ملفات المهاجمين اصبح من الصعب الاقتناع بأي مهاجم”.

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وأضاف” المدير الفني هو من يحدد المطلوب في النهاية، ويختار المواصفات التي يحتاجها الفريق، واطالب الجميع بالصبر على أي لاعب ينضم للفريق”.

وعن رحيل أليو ديانج،أوضح ” كل الأمور تؤخذ بجدية لصالح النادي واللاعب، ولكن عندما تكون الأمور رسمية”.