تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة في ملف الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم محمد صلاح في الفترة الماضية بالرحيل عن قلعة نادي ليفربول في الميركاتو الشتوي المقبل بعد تلقيه عروضًا من الدوري السعودي للظفر بخدماته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ميرور” الإنجليزية فإن هناك تغير جديد في مصير محمد صلاح، حيث أكدت أن اللاعب المصري لا يرد ترك الريدز في الميركاتو الشتوي القادم.

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وافادت أن مو صلاح لازال هدفا أساسيا للأندية السعودية للحصول على خدماته، بعد العديد من المحاولات الجادة التي حدثت في الصيف الماضي.

وأكدت أن ليفربول رفض عرضًا ضخمًا وصل قيمته 150 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن نجمه الأول، بينما قد يتلقى النادي الإنجليزي مقترحات جديدة في يناير المقبل.