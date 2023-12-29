مهاجم جديد يدخل اهتمامات الاهلي في الشتاء

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن دخول اسم جديد داخل دائرة اهتمامات النادي الاهلي تمهيدًا للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوج النادي الاهلي ببطولة كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر عقب الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب “محمد بن زايد”.

وأكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية أنه بعد منح اللاعبين إجازة 10 أيام إجازة، فإن هناك جلسة بين إدارة المارد الأحمر والسويسري مارسيل كولر المدير الفني.

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وأضاف” هذه الجلسة ستتطرق إلى ماذا يحتاجه الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والصفقات والمراكز التي تحتاج للتدعيم وأهم ركز يتم العمل عليه هما مركزين هما الظهير الأيسر والمهاجم”.

وأوضح أن الجديد في هذا الأمر هو عودة اللاعب أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر، على ردار القلعة الحمراء حيث استمرارية اللاعب في الفترة الماضية في تقديم مردود جيد هي من رحجت كفته حاليًا.