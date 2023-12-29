نجم الاهلي يطيح بـ عبد الله السعيد من منتخب مصر في أمم أفريقيا

بات أحد لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي من التواجد ضمن قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار على حساب عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز.

وتألق عدد من لاعبي النادي الاهلي في الفترة الماضية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر حيث نجح الفريق القاهري في حصد بطولة السوبر المصري وبرزونزية كأس العالم للأندية حتى الأن في الموسم الجاري.

وعلم”كورة 365″ أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر يفاضل في الوقت الحالي بين عبد الله السعيد نجم بيراميدز وحسين الشحات لاعب الاهلي للتواجد في قائمة الفراعنة النهائية بأمم أفريقيا.

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ويرجح فيتوريا كفة نجم الاهلي نظير تألقه مع المارد الأحمر في الفترة الأخيرة وظهوره بشكل جيد تحت قيادة مدربه مارسيل كولر بالإضافة إلى مساهمته الفعالة مع المارد الأحمر بجلب البطولات.

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا عن قائمة المنتخب الوطني النهائية، ظهر غدًا السبت، وبعدها مباشرة يعقد المدرب البرتغالي مؤتمرا صحفيًا بمقر اتحاد الكرة.