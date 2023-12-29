شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الثامنة وتحدى الأولمبياد ومعجزة النسائية أبرز أهداف المنتخبات فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر المنتخبات الوطنية العديد من التحديات فى 2024، ما يعني أن عام 2024 سيكون مليئاً بالإثارة والتشويق، وأهم الأحداث بالطبع تخص منتخبي مصر الأول والأولمبي، حيث ينافس الأول على لقب أفريقيا الشهر المقبل فى كوت ديفوار، بينما يستعد الأولمبي لدورة الألعاب الصيفية فى باريس الصيف المقبل.

الخليج 365 يرصد أبرز أهداف المنتخبات الوطنية العام المقبل، بعدما لملم 2023 أوراقه، ويستعد للمغادرة، لنستقبل العام الجديد بمزيد من الحلم والترقب.

الأميرة الأفريقية الثامنة

اقترب موعد انطلاق كأس أمم أفريقيا 2023، وبات يفصلنا أيام عن ضربة البداية يوم 13 يناير المقبل، بلقاء الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو. ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة نستعرض المنتخبات الـ24 المشاركة في الكان، وموعدنا اليوم مع منتخب مصر، أكثر من تُوّج بلقب البطولة على مرّ التاريخ.

يسجل منتخب مصر حضوره السادس والعشرين في النهائيات، كأكثر منتخب شارك في تاريخ البطولة، حيث لم يغب الفراعنة عن الكان مطلقًا سوى في 8 نسخ.وخاض منتخب مصر 107 لقاءات، فاز في 60 مباراة، كأكثر من حقق انتصارات، وتعادل في 20 مباراة، وخسر في 27 لقاء. وسجل منتخب مصر 168 هدفًا (رقم قياسي) واستقبلت شباكه 90 هدفًا.

حلم الأولمبياد

يرغب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، في إعداد الفراعنة بشكل جيد قبل المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما تأهل المنتخب الوطني لها عقب الوصول للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي شهدت وصول مصر للمباراة النهائية، ولكن خسر أمام المغرب بهدفين مقابل هدف.

منتخب النسائية

يواجه منتخب مصر للناشئات نظيره الكاميروني يوم 12 يناير المقبل، علمًا بأن مباراة العودة سقام بالكاميرون يوم 19 من نفس الشهر. وتأهل المنتخب الوطني لهذا الدور عقب اكتساحه الكونغو برازافيل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات، بينما صعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.

واكتسح المنتخب الوطني اليوم ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة العودة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله، وتقام بطولة كأس العالم فى كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر من العام المقبل.