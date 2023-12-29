شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة زد إف سى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة زد إف سى المقرر لها السابعة مساء غد، السبت، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويحتل الطلائع المركزالتاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 9.

وعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات زد اف سى الأخيرة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة للدوري.