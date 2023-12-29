«مش هقول أسمائهم دلوقتي».. كهربا عن غرامة الزمالك: شخصان في اتحاد الكرة سبب الأزمة

الشارقة - اميمة ياسر -

علق محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

وكانت المحكمة الرياضة "كاس" قد قضت في وقت سابق بتغريم كهربا مليوني دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبدالهادي والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، قال كهربا: "بحلم إني اخلص من موضوع غرامة نادي الزمالك، ولا استطيع التحدث في هذا الموضوع".

وأضاف لاعب الأهلي: "أنا العقد بتاعي مع الزمالك مضيته في 2016 طلع في 2019 متوثق في اتحاد الكرة، في اتنين في اتحاد الكرة هما اللي عملوا الموضوع ده كله ومش هقول أسمائهم دلوقتي".

واختتم محمود كهربا تصريحاته قائلاً: "أنا ربنا هيجبلي حقي منهم في الدنيا والآخرة".