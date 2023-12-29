موعد مباراة جنوى وإنترميلان في الدوري الإيطالي.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق إنترميلان ضيفاً ثقيلاً على نظيره جنوى مساء اليوم الجمعة في مباراة نارية ضمن منافسات الجولة 18 لبطولة الدوري الإيطالي.

يسعى فريق الأنتر للعودة بنتيجة إيجابية تحت قيادة مديره الفني سيموني إنزاجي، للإستمرار على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويحتل الإنتر صدارة الدوري برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن يوفنتوس أقرب ملاحقيه.

ويأمل النيراتزوري في مواصلة العروض والنتائج الجيدة المستمرة منذ الموسم الماضي بعد تتويجه بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر بجانب وصوله لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يمر فريق جنوى بفترة جيدة تحت قيادة مدربه ألبرتو جيلاردينو، ويحتل الفريق المركز 13 برصيد 19 نقطة.

ويأمل جنوى في الإستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

موعد مباراة جنوى وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة جنوى وإنترميلان ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي في العاشرة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة جنوى وإنترميلان في الدوري الإيطالي

تنقل مباراة جنوى وإنترميلان ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي عصام عبده.