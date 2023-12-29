موعد مباراة أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أهلي جدة لمواجهة نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية.

عاد أهلي جدة لطريق الانتصارات بعد غيابه تعثره في بعض المباريات الماضية، بعد فوزه على الحزم في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

وكان أهلي جدة قبل مباراة الحسم تعادل في 3 مباريات من أصل 6 آخرين، ليواصل نزيف النقاط قبل أن ينجح في آخر مباراتين تحقيق الانتصار بعد تخطيه عقبة الفيحاء والحزم برباعية نظيفة في المباراتين.

يحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد جمعه 37 نقطة بعد خوضه 18 مباراة فاز في 11 لقاء، وخسر في 3 مباريات ، وتعادل في 4 آخرين.

سجل لاعبو أهلي جدة 40 هدفا في مرمى الخصوم، فيما تلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

خاض الخليج 18 مباراة نجح في تحقيق الانتصارخلال 6 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 8 آخرين، سجل لاعبوه 23 هدفا، وتلقت شباكه 27 آخرين.



موعد مباراة أهلي جدة والخليج:



تبدأ مباراة أهلي جدة والخليج في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

