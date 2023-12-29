الأهلي يصل القاهرة بعد حصد السوبر المصري الـ 14

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، إلي مطار القاهرة، وذلك بعد التتويج بقلب السوبر المصري رقم 14 في تاريخه.

الأهلي يحصد السوبر المصري

وحصد الأهلي لقب السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر مساء أمس الخميس على ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبرالمصري عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 14 في تاريخه الكروي، و الثالث علي التوالي، ليصبح المارد الأحمر أكثر نادي مصري حصد هذا اللقب في تاريخ الكرة المصرية.

بعد فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه، أصبح عدد مرات فوز الأهلي بالبطولة ضعف عدد مرات فوز الأندية المصرية مجتمعة، حيث فازت الأندية الأخرى بالبطولة 7 مرات فقط.

فقد أقيمت البطولة 21 مرة، فاز الأهلي 14 مرة، و7 مرات لباقي الأندية، فاز الزمالك 4 مرات، ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش مرة واحدة.

سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم:

2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.