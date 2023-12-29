كريم طارق وحمدى زكى والشيخ يواصلون الغياب عن الطلائع أمام زد إف سى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل كريم طارق وأحمد الشيخ ومحمد حمدى زكى لاعبو طلائع الجيش الغياب عن فريقهم فى مباراة زد إف سى بالدوري بسبب الإصابة، ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.

ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى فى يناير المقبل.

ويواصل محمد حمدى زكى، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة زد اف سى المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذه برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

ويواصل كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة زد اف سى المقبلة بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق العضلة الضامة تحت اشراف محمد الاسيوطى طبيب الفريق.

وأثبتت الاشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب طلائع الجيش إصابته بمزق فى العضلة الضامة حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.

ويستعد الطلائع لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء غداً السبت باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركزالتاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 9.

وعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات زد اف سى الأخيرة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة للدوري.