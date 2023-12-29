أول تعليق لـ موديست بعد حصد أول ألقابه مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

علق المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الهدف الذي أحرزه في شباك فريق مودرن فيوتشر، بطولة كأس السوبر وحصد اللقب الأول له مع الأحمر.

ونجح الأهلي في حصد لقب السوبر المصري للأبطال بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مودرن فيوتشر بنتيجة 4 /2.

وبهذا توّج موديست بأول ألقابه مع الأحمر منذ قدومه إلى القلعة الحمراء، بعدما حقق لقب كأس السوبر المصري للأبطال على حساب مودرن فيوتشر.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام"، قال موديست: "أنا فخور جدًا بفوزي بأول لقب لي مع النادي الأهلي، الفوز بالألقاب كان أحد الأسباب التي جعلتني أقرر التوقيع لهذا النادي الكبير".

وأضاف المهاجم الفرنسي: "سعيد لأنني سجلت وساعدت فريقي، تأكدوا من أنني سأستمر في النضال من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب لـ الأهلي.. شكرًا لزملائي في الفريق والموظفين والجماهير على دعمهم، دعونا نعمل ونَكُن قريبين من الجزء الثاني من الموسم".