كيف علق شوبير على خطأ نجله في مباراة الأهلي وفيوتشر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإعلامي أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة مودرن فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان مصطفى شوبير قد شارك أساسيا في نهائي السوبر المصري بين الأهلي ومودرن فيوتشر، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، والتي انتهت بتتويج المارد الأحمر باللقب بعد فوزه 4-2.

وشهدت المباراة خطأ فادحا ارتكبه مصطفى شوبير، أسفر عن هدف كارثي قلَّص به فيوتشر الفارق بعدما كان الأهلي متقدما بهدفين، حيث فشل في إبعاد الكرة بعد تمريرة محمد عبدالمنعم، لينجح عمر السعيد في الضغط عليه وتحويل الكرة في الشباك.

وعبر تقديم برنامجه على فضائية "أون تايم سبورتس"، خرج أحمد شوبير ليوجه عدة نصائح لنجله، قائلا: "لست من النوع الذي أحب أن أقسو على اللاعبين أو الحراس، لكن ما حدث يا شوبير درس لك، والجماهير تحبك وتثق بك".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "من حسن حظك أن هذا الخطأ جاء في تلك المباراة، قبل أن يتدارك الفريق الموقف ويفوز 4-2، لكن إذا حدث ذلك في مباراة أخرى، فجماهير الأهلي لا ترحم أحدا".

واختتم شوبير رسالته قائلا: "كان يجب أن تذاكر عمر السعيد، لأنه فعل ذلك من قبل في إحدى مباريات الدوري، ولذلك كان عليك أن تشتت الكرة بشكل مباشر بعد تمريرة عبدالمنعم، لكن الشاطر من يتعلم من أخطائه".

وفي فيديو آخر، ظهر شوبير وهو يمازح مصطفى شوبير بإعلان توقيع عقوبة عليه، حيث قال: "سنخصم له من المصروف".