انطلاق دورة حكام البومزا برعاية اتحاد التايكوندو بمشاركة 300 حكما

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق اليوم دورة حكام البومزا التي تقام تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى والتي تقام بنادي عز الدخيلة بالإسكندرية بمشاركة 300 حكم من الجدد والقدامى.



وتستمر دورة ثقل الحكام التي ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو حتى يوم 31 ديسمبر الجاري حيث يحضار في الدورة نخبة من أبرز المحاضرين الدكتور علي نور رئيس اللجنة العليا للحكام والدكتور محمد رياض رئيس لجنة حكام البومزا اللجنة العليا للحكام وكابتن أحمد خضر المدير الففني للمنتخب ورئيس لجنة مسابقات البومزا وكابتن أحمد رزق مقرر لجنة حكام البومزا والدكتور أحمد زينهم رئيس لجنة المختبرين والكابتن وليد جودة المحاضر الدولي والكابتن إسماعيل عبدالمجيد رئيس لجنة حكام أفريقيا وكابتن أحمد رياض محاضر.



وأقام الاتحاد المصري للتايكوندو دورة ثقل الحكام والتي تمثل مطلبا عاما وهاما للسادة الحكام خاصة مع اتساع قاعدة الممارسين للتايكوندو في مصر خلال العام والنصف الأخير ليبلغ عدد اللاعبين أكثر من 15 ألف لاعب بومزا.



وتهدف دورة الحكام للإرتقاء بجميع عناصر اللعبة وتطويرهم خلال الفترة الحالية ضمن سلسلة نجاحات وتطوير لعبة التايكوندو المصري الذي يشهد طفرة في العام ونصف الأخير حيث تعد دورة الحكام الحالية هي الأكبر من حيث عدد الحكام المشتركين فيها منذ نشأة الاتحاد المصري للتايكوندو.

وتقام دورة الحكام بمحاضرات نظري وتطبيق عملي حيث تشهد محاضرات النظري القانون العام للمنافسات والأساسيات وطرق إحتساب النقاط ونظام المسابقات المحلي ونظم تطبيق القانون والتحديثات الأخيرة للبرومزا وطرق التحكيم ومنافسات الافري ستايل عملي ونظري والاستخدام الإلكتروني أون لاين والتسجيل المسبق أما في الجانب العملي مجموعة البومزا تحت الحزام الأسود ومجموعة البرومزا فوق الحزام الأسود.



وأكد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ، أن هدف الاتحاد ومجلس الإدارة هو التطوير الفني والإداري والتحكيمي حيث أن المنظومة يجب أن تكون متكامله وتثقيف الحكام وتطويرهم من أهم عناصر نجاح اللعبة ونمنح جميع الملفات نفس الأهمية والإهتمام من أجل هدف واحد فقط هو تطور وتقدم التايكوندو المصري وأن نصل إلى أعلى قمة على جميع المستويات.