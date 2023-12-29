الأهلي يعقد جلسة خاصة مع كولر لحسم ملفات الفترة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مارسيل كولر، لحسم العديد من الملفات الخاصة بالفترة المقبلة.

جلسة خاصة بين إدارة الأهلي وكولر بعد التتويج بالسوبر المصري

ويعقد الأهلي جلسة خاصة مع كولر اليوم الجمعة عقب العودة من الإمارات وبعد حصد لقب السوبر المصري الرايع عشر في تاريخ المارد الأحمر.

وكان من المفترض ان يسافر كولر من الإمارات إلي سويسرا لقضاء أجازته ولكن قرار مجلس إدارة الأهلي منعه من السفر إلي بلاده.

وحقق كولر نتائج مبهرة مع الأهلي خلال الفترة الماضية أهمها حصد برونزية كأس العالم للأندية، على الرغم من وجود العديد من المشاكل التي تواجه الفريق أهمها ملف المهاجم.

تصريحات كولر بعد التتويج بالسوبر المصري

يذكر أن أبدى مارسيل كولر سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، قائلًا إن الفريق قدم أداءً جيدًا للغاية وأنه سعيد بمستوى اللاعبين.

وأوضح كولر أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد، وقدم أداءً مميزًا للغاية خلال الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين، ولكن في الشوط الثاني أهدر اللاعبون عدة فرص ولم يستطع الفريق زيادة غلة الأهداف.

وتابع كولر: إن خطأً تسبب في تسجيل مودرن فيوتشر الهدف الأول، الذي أدخله في أجواء المباراة، وبعدها مباشرة سجل الهدف الثاني، وهذا التعادل جعل المباراة أكثر إثارة وجعل للفوز طعمًا مختلفًا بعد مجهود كبير.

وأكد المدير الفني للأهلي أنه كان واثقًا بشكل كبير في الفريق وفي القوة البدنية للاعبين، مشددًا على أن الأهلي كان الأفضل في الشوطين الإضافيين وترجم سيطرته إلى هدفين آخرين، ليحسم المباراة لصالحه ويتوج باللقب.