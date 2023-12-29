جيرارد يبحث عن طوق النجاة مع الإتفاق السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش الإتفاق بقيادة مدربه ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق السعودي، فترة صعبة خلال الأسابيع الأخيرة بعد تراجع النتائج بشكل كبير.

كان الإتفاق بدأ الموسم بشكل مثالي يقارع كبار الدوري السعودي، بعدما حقق الفوز على النصر في الأسابيع الأولى، وظل يسير بشكل مميز ولافت وسط الأندية الكبار.

قبل أن يدخل الإتفاق في النفق المظلم بعد خسارته أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين في نهاية شهر أكتوبر، لتبدأ سلسلة من النتائج السلبية لم يخرج منها.

وصل الإتفاق لثمان مباريات دون تحقيق أي انتصار، وكان آخر فوز له أمام الوحدة بنتيجة 3-2 ذلك في 28 أكتوبر الماضي.

يحتل الإتفاق المركز الثامن في الدوري السعودي، ويملك في رصيده 25 نقطة، بعد تحقيق الانتصار في 6 مباريات، والخسارة في مثلهم،و التعادل في 7 مواجهات، سجل لاعبو 22 هدفا وتلقوا مثلهم.

سقط الإتفاق في فخ التعادل مع الحزم في المباراة الماضية من الدوري السعودي، بعدما كان متقدما بهدف نظيف قبل أن يدرك الضيوف هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقائق.

كان رجال جيرارد قريبون من فك العقدة التي استمرت لسبع مباريات لكن جاء التعادل ليواصل فارس الدهناء معاناته مع مدربه الإنجليزي.

يملك الإتفاق العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم جوردن هندرسون، وجورجينيو فينالدوم، وديماري جراي، وموسى ديمبلي، وروبن، وجاك هيندري والهزازي لكن مازالت العقدة مستمرة لدى فارس الدهناء، والتي قد تكبد جيرارد خسارته لمنصبه.