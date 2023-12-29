أحمد خالد حسانين رئيساً لبعثة الزمالك في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تكليف أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة النادي بتولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الإمارات خلال المعسكر المقرر له في شهر يناير المقبل.





وسيشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس الخميس على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.