موعد إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - يعلن المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، قائمة منتخب مصر لخوض بطولة أمم أفريقيا 2023، المقامة بدولة كوت ديفوار.

موعد إعلان قائمة منتخب مصر لـ أمم أفريقيا 2023

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، غداً السبت قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

المهلة الأخيره لتسليم قوائم المنتخبات المشاركة بـ أمم أفريقيا 2023

تنتهي المهلة المحددة لتسليم القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا في 3 يناير المقبل، قبل 10 أيام من انطلاق البطولة وتقديمها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

موعد بداية بطولة أمم أفريقيا 2023



تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في 6 مدن بدولة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

