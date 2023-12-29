انطلاق تصفيات اختيار منتخب مصر للكونغ فو للشباب والناشئين باستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى عن انطلاق تصفيات اختيار منتخب مصر للناشئين والشباب بنين وبنات وتصفيات منتخب مصر للكونغ فو للساندا تحت 10 سنوات للبنين والبنات في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وتقام التصفيات لمرحلة الناشئين لمواليد 2010، 2011، 2012، لجميع الأسماء المعلن عن ضمنها لصفوف المنتخب القومي فقط وبالنسبة لمواليد 2012 ليس لهم أي تصفيات ويتم التحاقهم بالمنتخب للفائزين بالمركز الأول والثاني فقط من بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق التي أقيمت في بورسعيد أما بالنسبة لمواليد 2012 بنات سيتم الاختيار من بطولة الجمهورية خلال شهر نوفمبر.

أما مرحلة الشباب لمواليد 2007، 2008، 2009 ومواليد 2006، تكون لجميع الأسماء المعلن عن ضمنها لصفوف المنتخب الوطني فقط.

ووجه كابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو إقامة تصفيات اختيار المنتخب دون أي رسوم مالية للاعبين أو الهيئات.

وتقام التصفيات في الصالة رقم (4) بإستاد القاهرة الدولي وبدأت الفترة الأولى يتم وزن جميع اللاعبين مرحلة تحت 10 سنوات بنين وبنات من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا وفي الفترة المسائية من الساعة 3 عصرا حتى 7 مساءا يتم وزن جميع اللاعبين مرحلة الناشئين والشباب بنين وبنات.

وتبدأ المباريات لمرحلة تحت 10 سنوات بنين وبنات في الفترة من 4 عصرا إلى 10 مساءا بعد انتهاء الوزن والقرعة وتحديد أوزان المواجهات الثنائية.

ويدير البطولة اللواء عاصم خاطر مدير ادارة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للووشو كونغ فو، وتتكون اللجنة العليا للمسابقات الحكم الدولي عصام سليمان، رئيس اللجنة، فيما تضم اللجنة العليا للحكام الحكم الدولي وليد أبو هيسة رئيس اللجنة والمدير الإداري للمنتخبات القومية اللواء أحمد جاد، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية كابتن حسين عبد الموجود.