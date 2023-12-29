1700 لاعب في بطولة كأس مصر المفتوحة للجيت كوني دو

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منافسات بطولة كأس مصر المفتوحة لجميع المراحل للجيت كوني دو اليوم الجمعة في نادي طلائع الجيش بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية.

وقال المحاسب عادل حسن رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو إن بطولة كأس مصر المفتوحة مخصصة لجميع المراحل وتهدف إلى تجهيز اللاعبين استعدادا للتصفيات المقبلة لاختيار عناصر المنتخب الوطني في مختلف المراحل.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو أن البطولة تقرر إقامتها على مدار يوم واحد بدلا من يومين وذلك مراعاة لفترة الامتحانات للطلاب المشاركين في البطولة.

وكشف عادل حسن أنه تم نشر 10 «أبسطة» من أجل إنجاح البطولة للانتهاء منها على مدار يوم واحد وتم توزيع المراحل السنية على كل بساط ضمن عملية تنظيم البطولة.

من جانبه قال محسن أمين جراند ماستر المدير الفني للاتحاد المصري للجيت كوني دو إن البطولة أظهرت العديد من العناصر المتميزة والذين قدموا أداء جيدا خلال منافسات البطولة مما يبشر بوجود المزيد من اللاعبين المتميزين للانضمام إلى صفوف المنتخب.

فيما قال كابتن محمد الزعيم المشرف العام على المسابقات في الاتحاد المصري للجيت كوني دو إن عدد اللاعبين وصل إلى 1700 لاعب وهذا يعتبر من ضمن إنجازات الاتحاد في نجاحه في انتشار اللعبة على مستوى الجمهورية.

واضاف الزعيم أنه يتم التجهيز حاليا لخطة المسابقات للاتحاد للفترة المقبلة وتحديد توقيتاتها من أجل اعتمادها للبدء فورا في تنفيذها وإبلاغ الأندية والمناطق بمواعيدها.