شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي لاعب المقاولون يخضع لجراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أحمد فوزي، لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي، بعد إصابته التى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام الطلائع في الدوري، بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

وكان أحمد فوزي قد تعرض لإصابة قوية منعته من استكمال لقاء المقاولون والطلائع بالجولة التاسعة من الدوري، ليغادر الملعب.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها غداً السبت على ملعب السلام.

وتلقى النادي خطابا من رابطة الأندية يفيد بنقل المباراة إلى ملعب السلام بدلا من ستاد القاهرة في الرابعة عصر السبت.

وكان المقاولون العرب قد خاض فترة إعداد قوية خلال فترة التوقف الماضية، خاص خلالها مباراتين وديتين حيث منح طلعت محرم الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم لعودة المباريات.

وحقق المقاولون العرب أول فوز فى دوري Nile بالموسم الجاري، بعد تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 فى جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.