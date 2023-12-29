شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يطلب الحصول على إجازة الكريسماس بعد انتهاء السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، من مسئولي اتحاد الكرة السفرإلى البرتغال بعد انتهاء منافسات بطولة كأس السوبر أمس، الخميس، على أن يقضى عدة أيام في بلده رفقة أسرته احتفالا بأعياد الكريسماس.

ومن المنتظر أن يعود بيريرا مجددا إلى القاهرة أوائل الشهر المقبل بعد انتهاء إجازته، وذلك لاستئناف عمله على رأس إدارة لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة.

وعبّر البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، عن رضاه بأداء الحكام في مباريات السوبر المحلي التى أقيمت بالإمارات واختتمت أمس الخميس.

وقال بيريرا في لقاء مع قناة "أون تايم سبورتس"، "سعيد بإقامة المباريات فى الإمارات، وراضٍ عن أداء الحكام في المباريات التي لعبت".

وأضاف بيريرا، "بطولة السوبر المحلى كانت فرصة كبيرة للاعبين في الظهور بشكل رائع والإعلان عن أنفسهم".

وأوضح بيريرا: "تحدثت مع الحكام قبل بطولة السوبر وقلت لهم استمتعوا بإدارة المباريات ويجب أن تكونوا هادئين، وفرصة التألق قبل بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار".