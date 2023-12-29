شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الأول من بعثة ناشئي الاسكواش يغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت البعثة الأولى من ناشئي الاسكواش اليوم، الجمعة، إلى إنجلترا للمشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تقام فى برمنجهام خلال الفترة (من 3 إلى 7 يناير) 2024، ويتصدر المصريان محمد زكريا وفيروز أبو الخير فئات الأولاد والبنات تحت 19 عامًا.

ويضم الحدث البلاتيني للاسكواش في إنجلترا 675 لاعبًا من 49 دولة، بوجود لاعبين من مصر والولايات المتحدة والهند وباكستان مرشحون لرفع الألقاب عبر عشر فئات عمرية.



اسكواش



بعثة الأسكواش

ويحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئين الكثير من آمال المصريين لحصد اللقب.

سيتعين على زكريا البالغ من العمر 16 عامًا، والذي فاز مؤخرًا بثلاثة ألقاب PSA متتالية، تجاوز الحائز على الميدالية البرونزية العالمية للناشئين الفرنسي ميلفيل شيانيمانيكو.

من ناحية أخرى، أنهى الثنائي المصري علي فرج لاعب وادي دجلة، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج عام 2023، متصدرين التصنيف العالمي بأرقام قياسية جديدة، بعدما توج الثنائي بالعديد من الألقاب الكبرى في اللعبة على مدار العام الجاري، ليتوجا مجهود 2023 بالتربع على عرش نجوم اللعبة.