شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع مع مسئولى الأهلى لحسم ملف الصفقات والراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة اليوم، الجمعة، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لمناقشته في عدة أمور فنية خاصة بفريق الكرة عقب تتويج المارد الأحمر بطلا للسوبر المصري.

وبسبب هذه الجلسة قرر كولر إلغاء فكرة سفره من الإمارات إلى سويسرا، وعاد مع بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم، على أن يتوجه إلى بلاده غداً لقضاء إجازته هناك مُستغلاً توقف المنافسات المحلية والقارية للأهلي.

ويناقش مسئولو الأهلي مع كولر عدة أمور خاصة بفريق الكرة بعد انتهاء بطولة السوبرالتي حسمها الأحمر أمس، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف أمام الأهلي والأندية المحلية بسبب إنطلاق بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.

ويبحث الأهلي مع المدير الفني عدة أمور خاصة بصفقات يناير المقبلة وموقف المدرب السويسري من بعض العروض التي وصلت لأكثر من لاعب بالفريق بجانب تقييمه للمرحلة الأخيرة التي شهدت حصول الفريق على برونزية مونديال الأندية بالسعودية والتتويج بالسوبر المصري.

وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا كليوباترا بهدف للا شيء سجله أرثر جوستيس لاعب سيراميكا في مرمى فريقه.

سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.