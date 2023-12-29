شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة بعد التتويج بالسوبر وبرونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة النادي الأهلي اليوم، الجمعة، إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشرى فى تاريخ النادي.
ويحصل فريق الأهلي على راحة طويلة بعد التتويج بلقب السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على موردن فيوتشر بنتيجة 4 / 2، فى المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.
كما حقق النادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مونديال الأندية، ليصبح ثالث أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.
فاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا كليوباترا بهدف للا شيء سجله أرثر جوستيس لاعب سيراميكا في مرمى فريقه.
سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.
ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثاني لشهر فبرابر المقبل.موعد مباراة الاهلى القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري الابطال
ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد أحد يومي 17 أو 18 فبرابر المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ويقع فريق الاهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.مشوار الاهلى فى دوري ابطال افريقيا
افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة.
الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة
ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.
ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
لعب الأهلي مع شباب بلوزداد 3 مباريات أثنين منها في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد ، وفى المباراة الثالثة والاخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقين سلبياً بالقاهرة.
يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.
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