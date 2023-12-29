شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة بعد التتويج بالسوبر وبرونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة النادي الأهلي اليوم، الجمعة، إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشرى فى تاريخ النادي.

ويحصل فريق الأهلي على راحة طويلة بعد التتويج بلقب السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على موردن فيوتشر بنتيجة 4 / 2، فى المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

كما حقق النادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مونديال الأندية، ليصبح ثالث أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

فاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا كليوباترا بهدف للا شيء سجله أرثر جوستيس لاعب سيراميكا في مرمى فريقه.

سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.

ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثاني لشهر فبرابر المقبل.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري الابطال

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد أحد يومي 17 أو 18 فبرابر المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.