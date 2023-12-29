كأس يونايتد: اسبانيا تفتتح مشاركتها بالفوز على البرازيل

الرياص - اسماء السيد - بيرث (أستراليا) : استهلت البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنفة حادية عشرة عالميا، موسمها بالفوز الجمعة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب منتخب بلادها الخسارة امام إسبانيا 1 2 في افتتاح منافسات المجموعة الاولى ضمن النسخة الثانية لمسابقة كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في بيرث.

ومنح أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا التقدم لاسبانيا بتغلبه على ثياغو زايبوتش ويلد 6 4 و6 0، وردت حداد مايا مدركة التعادل بفوزها على سارا سوريبيس 7 6 (7 1) و6 2.

وحسمت إسبانيا المواجهة في صالحها بكسبها مباراة الزوجي المختلط بفوز سوريبيس ودافيدوفيتش على حداد مايا ومارسيلو ميلو 6 4 و7 5.

وتضم المجموعة الاولى بولندا.

وتلعب لاحقا بريطانيا مع استراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم الولايات المتحدة بطلة النسخة الاولى العام الماضي على حساب ايطاليا.

وتشهد مسابقة كأس يونايتد المقامة في بيرث وسيدني مشاركة 18 منتخبا وزعت على ست مجموعات من ثلاثة منتخبات وتتنافس بنظام الدوري. تتضمّن كل مواجهة مباراة واحدة للرجال ومثلها للسيدات بالإضافة إلى مواجهة في الزوجي المختلط.