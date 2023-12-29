كلوب يكشف عن خطته لتعويض غياب صلاح عن ليفربول بسبب أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيكون لديه خطة لغياب الدولي المصري محمد صلاح خلال كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 13 يناير المقبل وحتى 11 فبراير.

وقال كلوب فى المؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوكاسل غدًا السبت، "الخطة فى غياب محمد صلاح ستكون النظر لمن هو متاح للمشاركة، لا يمكن أن نفكر فيما سيحدث فى يناير، عندما كنا فى أكتوبر، لكن هذه ليست المرة الأولى، إنه حقًا موقف عجيب للغاية، عندما تفتقد نجما من فريقك فى فترة مهمة".

وأضاف كلوب، "لقد واجهنا الأمر بشكل أسوأ فى الماضي، عندما كان يغيب محمد صلاح وساديو ماني أيضًا، لذلك علينا أن نتجاوز هذا ولا نقف كثيرًا عند هذا الأمر".

ويفتقد ليفربول لخدمات محمد صلاح والذي ممكن أن تصل مدة غيابه شهرًا عن ليفربول في حال وصول الفراعنة لنهائي البطولة.