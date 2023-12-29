كهربا يتهم شخصين من اتحاد الكرة بتزوير عقده مع الزمالك

اتهم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي شخصين من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتزوير عقده مع الزمالك، وتسببا في أزمته الحالية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فرض غرامة على كهربا لصالح الزمالك، بـ 2 مليون دولار، بجانب 5% قيمة فائدة سنوية من عام 2019 بسبب مغادرته القلعة البيضاء إلى أفيش البرتغالي.

وقال «كهربا» في تصريحات تليفزيونية: “هناك شخصين في اتحاد الكرة تسببا في أزمتي مع الزمالك، وأحلم باليوم الذي تنتهي فيه غرامتي لصالح الأببض، وسأكشف عن التفاصيل قريبا”.

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وأضاف نجم الاهلي: “في الوقت الحالي لا أستطيع التحدث، ولكنني وقعت عقدا مع الزمالك عام 2016 وخرج في 2019 وجرى توثيقه”.

واختتم كهربا: “هناك اثنين في اتحاد الكرة تسببا في هذه أزمتي مع الزمالك وسأعلن أسمائهما في التوقيت المناسب”.

وتوج كهربا مع الاهلي أمس الجمعة بكأس السوبر المصري على حساب نادي فيوتشر، والذي أقيم في دولة الإمارات.