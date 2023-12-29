ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال لمباراة الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الكروي بنادي الهلال تشكيل الزعيم لخوض مباراة الفيحاء، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش تشكيل الهلال لمباراة الفيحاء في دوري روشن السعودي، فيما يغيب البرازيلي مالكوم فيليب بسبب إصابة عضلية، وسلمان الفرج قائد الفريق.

وستقام مباراة الفيحاء ضد الهلال، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

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تشكيل الهلال ضد الفيحاء

حراسة المرمى: ياسين بونوا

لدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش.

الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل.

وتضم قائمة البدلاء “حبيب الوطيان، حسان تمبكتي، محمد البريك، عبد الإله المالكي، مصعب الجوير، محمد القحطاني، ناصر الدوسري، عبد الله الحمدان، صالح الشهري”.

ويتصدر فريق الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر، برصيد 19 نقطة.