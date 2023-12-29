كلوب يكشف تطورات رباعي ليفربول المصاب قبل مباراة نيوكاسل

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي آخر تطورات رباعي الفريق المصاب قبل مباراة نيوكاسل في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسيلاقي فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يوم الاثنين المقبل على ملعب أنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وستقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيوكاسل: “أندي روبيرتسون لا يزال بعيدًا عن العودة للتدرييات الجماعية حاليًا، وسيغيب حتى نهاية شهر يناير”.

وأشار مدرب ليفربول إلى أن تياجو الكانتارا سيعود للتدريبات في يناير المقبل”.

وأوضح كلوب: “ستيفان باجتيتش موعد عودته غير معروف حتى الآن، لأن لديه مشكلة تتعلق بالنمو”.

واختتم: “ماك أليستر قد يعود إلى التدريبات اليوم ومن الوارد أن يكون جاهزاً لمباراة نيوكاسل القادمة”.