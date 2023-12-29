تين هاج يرد على أنباء إقالته من مانشستر يونايتد

علق الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على الأنباء المتداولة بخصوص رحيله عن القيادة الفنية لشياطين الحمراء بعد استحواذ السير جيم راتكليف على أسهم في النادي.

واستولى راتكليف على أسهم في نادي مانشستر يونايتد حيث سيصبح هو المختص بشأن كرة القدم، وسط شائعات عن رغبته في إقالة إريك تين هاج.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية ” “إنهم يردون العمل معي وأنا أرغب العمل معهم، ستكون لدينا العديد من المحادثات والاجتماعات في المستقبل”.

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وتابع” المباريات جدولها مكثف للغاية، ولم يكن لدي الوقت حتى الآن للتحدث معهم، إلا أن الوقت بالتأكيد سيأتيوسنتحدث عن كل شيء”.

وأوضح” أنا اركز فقط على المواجهة القادمة لذلك أرغب في عدم التشتيت نحو أشياء أخرى، وفي الأيام والأسابيع المقبلة سيكون هناك وقت لكي أعرف المزيد من الهيكل الجديد”.