أول رد من ياسر ريان على فرصة نجله المهدرة في السوبر – خاص

رد ياسر ريان نجم الاهلي السابق على إهدار نجله أحمد ياسر مهاجم سيراميكا كليوباترا هدفًا محققًا لصالح فريقه في السوبر المصري، أمام بيراميدز.

وأهدر أحمد ياسر مهاجم سيراميكا كليوباترا فرصة مؤكدة والمرمى خالي من حارسه، أمام بيراميدز في مباراة تحديد المركز الثالث في السوبر المصري.

ياسر ريان يدافع عن نجله

وقال ياسر ريان في تصريحات خاصة لـ “كورة 365”: “كبار لاعبي العالم يهدرون فرصًا محققة في كرة القدم، وهذا يحدث كثيرًا”.

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وأضاف والد أحمد ياسر: “هكذا هو حال الساحرة المستديرة وتوفيق من عدمه من الله أولا وأخيرا”.

و أكمل: “أحمد حزين بالطبع على اهدار تلك الفرصة في لقاء بيراميدز ، لكنه أمر وارد في كرة القدم”.

وواصل: “أحمد ياسر يمتلك شخصية قوية، والدليل على ذلك أنه تقدم لتنفيذ أول ركلة جزاء في المباراة، بعد الفرصة المهدرة منه، ولم يهتز”.

واختتم والد مهاجم سيراميكا: “ألوم على مواقع السوشيال ميديا بسبب الهجوم على نجلي، و أرى أن السبب هو قيمة وقدر أحمد ياسر ريان كواحد من أفضل مهاجمي مصر الحاليين، وربما لو كان مكانه لاعبًا عاديًا لاختلف الأمر”.

وحصد بيراميدز المركز الثالث في السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا بركلات الترجيح.