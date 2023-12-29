ماني يزين قائمة منتخب السنغال في أمم أفريقيا

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لـ منتخب السنغال عن قائمة أسود التيرانجا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2023، التي ستقام في يناير 2024 بـ كوت ديفوار.

ويعتبر منتخب السنغال هو حامل النسخة الأخيرة من لقب كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على مصر في النهائي بركلات الترجيح، ووصيف النسخة التي سبقتها.

ويتواجد المنتخب السنغالي في البطولة القارية بالمجموعة الثالثة مع الكاميرون وجامبيا وغينيا، وسيخوض أولى مبارياته مع المنتخب الجامبي.

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قائمة السنغال في أمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: إدوارد ميندي “الأهلي السعودي”، سيني ديينج “كوينز بارك رينجرز الإنجليزي”، موري دياو “كليرمون فوت63”.

الدفاع: خاليدو كوليبالي “الهلال السعودي”، عبده ديالو “العربي القطري”، موسى نياخات “نوتينجهام فورست”، عبد الله سيك “مكابي الصهيوني”، اسماعيل جاكوبس “موناكو الفرنسي”، يوسف سابالي “ريال بيتيس الإسباني، فورموس ميندي “لوريان الفرنسي”، فودي بالو توريه “فولهام الإنجليزي”، عبد الله ندياي “أولمبيك ليون الفرنسي”.

وسط الملعب: نامبليس ميندي “لانس الفرنسي”، إدريسا جانا جاي “إيفرتون الإنجليزي”، باتي سيس “رايو فاليكانو الإسباني”، لامين كامارا “نهضة بركان المغربي”، شيخو كوياتي “نوتينجهام فورست الإنجليزي”، بابي ماتار سار “توتنهام الإنجليزي”، باب جاي “مارسيليا الفرنسي”، كيربين دياتا “موناكو الفرنسي.

خط الهجوم: ساديو ماني “النصر السعودي”، إسماعيلا سار “مارسيليا الفرنسي”، بولاي ديا “ساليرنيتانا الإيطالي”، حبيب ديالو “الشباب السعودي”، إليمان ندياي “مارسيليا الفرنسي”، نيكولاس جاكسون “تشيلسي الإنجليزي”، عبد الله سيما “جلاسكو رينجرز الأسكتلندي”.