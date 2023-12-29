"لغاية إمتى هتجاملوا الأهلي".. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد تتويج الأحمر بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - علق رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، على تتويج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب فيوتشر خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس.

قال رضا عبدالعال خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten”: "لو فيه عدل في مباراة سيراميكا كليوباترا، النادي الأهلي مكنش وصل لنهائي كأس السوبر من الأساس، وفي مباراة فيوتشر وتحديدا بعد الدقيقة 75 محمد عادل حكم المباراة أتحول".

أضاف: "كلامي ليس له علاقة بالنادي الأهلي، هو من حقه بالطبع الحصول على البطولات، لكن لغاية إمتى هتجاملوا الأهلي؟ ده بيلاعب فيوتشر".

أوضح: "مروان عطية يستحق الطرد خلال هذه المباراة، والأهلي لعب خلال هذا اللقاء بأفضل أداء، ودخول فريق فيوتشر في الأجواء مرة أخرى كان سببه خطأ مصطفى شوبير فقط".