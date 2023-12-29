يورجن كلوب يكشف موعد عودة تياجو ألكانتارا وروبرتسون من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعطى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، تحديثا شاملا عن آخر أخبار إصابة تياجو ألكنتارا وباجسيتيتش، بالإضافة إلى روبرتسون وألكسيس ماك أليستر.

وقال كلوب: "سألت ستيفان باجسيتيتش كيف يشعر وقال إن الأمور جيدة، ولكن علينا أن نكون عقلانيين ونكون حذرين، سيتدرب اليوم بشكل كامل وربما غدا أيضا".

وأضاف: " تياجو ألكنتارا في حالة جيدة للغاية، علينا فقط أن نتأكد من أنه لن يعود مبكرا، إصابة الفخذ طويلة المدى، والأمر الآن يتعلق بكيفية عودته على المدى الطويل دون إصابة مرة أخرى، ويمكنه العودة في يناير وهذا ما نريده ونعمل عليه".

وواصل: "أندي روبرتسون لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت بسبب كتفه، وغير قريب من التدريب أو أي شيء آخر، هناك طريق طويل لنقطعه معه، وبالتأكيد لن يعود في شهر يناير".

وعن ألكسيس ماك أليستر، اختتم يورجن: "سنرى ما يمكن للأرجنتيني فعله اليوم، لم أقابل الطبيب بعد، سنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

اقرأ أيضا..

"ليفربول يخطف الصدارة من أرسنال".. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

سولانكي يزاحم صلاح على الوصافة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز