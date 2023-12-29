فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا السبت، ويسعى لاعبو فانتازي إلى تحقيق أعلى النقاط، ولمساعدتكم نشر الخليج 365 عدة موضوعات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الروابط الآتية:

فانتازي... أفضل 11 لاعبا للجولة العشرين من الدوري الإنجليزي

فانتازي... أفضل خطة للتعامل مع غياب صلاح وسون وإصابة هالاند

فانتازي... أفضل 5 لاعبين للجولة العشرين من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. جوارديولا يكشف موعد عودة هالاند وكيفن دي بروين

فانتازي.. هل يجب بيع لاعبي نيوكاسل خلال الفترة المقبلة؟